В Судже Курской области после многочисленных обстрелов со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины) не осталось ни одной действующей заправки, сообщает Telegram-канал Mash.

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Всего в Суджанском районе было четыре заправки. Первые две разбомбили еще на прошлой неделе, 5 июля, а оставшиеся две — 9 июля. Одна из бензоколонок загорелась и чуть не взорвалась — огонь приближался к резервуарам с топливом, когда его удалось потушить.

Сейчас все четыре заправки закрыты. В общей сложности в Судже и ее окрестностях живут 10 тысяч человек. Автомобилистам приходится рассчитывать запас топлива и заправляться в 20 км от города.

Напомним, что Суджанский район, районным центром которого является город Суджа, — один из шести приграничных районов Курской области. Он регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны Украины.