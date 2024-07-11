Певец и блогер Шарлот, арестованный по подозрению в преступлениях по нескольким статьям УК РФ, извинился перед патриархом Кириллом и верующими. Видеообращение Шарлота разместил в Telegram-канале его адвокат Алексей Лапузин.

"Приношу искренние извинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и всем православным верующим за то, что посмел оскорбить их религию. Больше такое никогда не повторится. Я осознал, насколько ошибочно высказался на эту тему, и прошу искренне прощения", - сказал Шарлот в обращении.



Лапузин написал, что опубликовал видео по просьбе подзащитного, который "давно хотел это сделать и неоднократно просил следователя разрешить записать это видеообращение".

По словам адвоката, в СИЗО Шарлот пишет стихи, некоторые из которых имеют религиозную направленность. После освобождения его подзащитный хотел бы участвовать в культурных мероприятиях Русской православной церкви, добавил адвокат.

Шарлота обвиняют по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Все эпизоды связаны с размещением в запрещенном в РФ Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) оскорбительных видеороликов.