Пассажиров предупредили об огромных очередях в Шереметьево

Пассажиров московского аэропорта Шереметьево предупредили об огромных очередях на регистрацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что очереди наблюдаются на внутренних рейсах в терминале В.

«Они начинаются прямо от эскалатора на втором этаже», — указано в сообщении.



Авиакомпании просят путешественников пребывать в авиагавань за три-четыре часа до вылета, чтобы успеть пройти все процедуры.

Ранее взлет самолета с пассажирами на борту во время сильного шторма в аэропорту Пальма-де-Майорка, Испания, попал на видео. Уточняется, что пилот приготовился к посадке, однако передумал в последнюю секунду и снова набрал высоту. Причиной стал заливший посадочную полосу проливной дождь.