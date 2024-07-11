Режим ЧС из-за африканской чумы свиней ввели в Краснодарском крае

В Каневском районе Краснодарского края объявили режим чрезвычайной ситуации и повышенной готовности из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным канала, очаг находится в агрокомплексе «Каневской Бекон» на 9 тысяч голов свиней, из которых 7 уже пали. В самом Каневском районе действует режим повышенной готовности. Режим ЧС действует в Придорожном сельском поселении, где расположено предприятие.

Напомним, АЧС, также называемая африканской лихорадкой, восточноафриканской чумой или болезнью Монтгомери, — это высокозаразное вирусное заболевание свиней. Оно характеризуется лихорадкой, цианозом кожи и обширными кровотечениями во внутренних органах. Для человека инфекция не опасна, однако смертельна для сельскохозяйственных животных — из-за высокой заразности при обнаружении одной заболевшей свиньи уничтожать приходится все поголовье.