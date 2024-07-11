Фасоль, которая стала причиной заболевания ботулизмом в РФ, закупалась за рубежом. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"Покупая сухую фасоль за границами Российской Федерации, отваривая ее, пакуя в пластиковые пакеты по 3,5-8 кг, вакуумируя каким-то непонятным образом, сейчас Следственный комитет разбирается, получив документы на эту продукцию и внеся ее в реестр, который ведет Росаккредитация, таким образом сделав ее легальной видимостью", - говорится в сообщении.



Руководитель Роспотребнадзора уточнила, что возбудитель ботулизма типа А нашли в фасоли, которая находилась в недоеденном салате. Среда являлась максимально комфортной для микроорганизмов.

Названо общее число заболевших ботулизмом в России

Она уточнила, что зараженная фасоль поступала только по адресу "Кухни на районе" в Москве для приготовления салатов для дальнейшего развоза.