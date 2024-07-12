Раскрыта коммуникация бактерий при стрессе

Ученые открыли новый механизм защиты, используемый бактериями, когда они сталкиваются со стрессовыми факторами, такими как антибиотики или токсины. Этот механизм включает в себя межклеточную коммуникацию, при которой бактерии, находящиеся в стрессовом состоянии, выделяют белки "алармоны", сигнализирующие соседним бактериям о необходимости подготовиться к надвигающейся угрозе.

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Подвергаясь стрессу, бактерии активируют гены, которые изменяют их физиологию, делая их менее восприимчивыми к вредным веществам. Выработка белков алармонов позволяет бактериям эффективно передавать "предупреждения", давая возможность соседним клеткам укрепиться в ожидании стрессового фактора.

Важно, что этот механизм обеспечивает эффективную и скоординированную реакцию бактериальных популяций, сохраняя энергию и повышая шансы на выживание, пишут ученые. Постепенная активация также способствует разнообразию бактерий, что со временем повышает их устойчивость.

Это исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, проливает свет на то, как бактериальные сообщества адаптируются и защищаются от антибиотиков, прокладывая путь для новых методов лечения антибиотиками.

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