Новый тренд: Сотрудники уходят в отпуск "авансом" и исчезают

На рынке труда вслед за "гостингом" появились "отпускные летуны", рассказала "СОЮЗу" карьерный консультант, эксперт hh.ru Елена Алымова. Она объяснила, кто они такие и что нужно в целом знать о трудовом законодательстве, собираясь на отдых.

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Улететь и не вернуться

С выходом на рынок труда так называемых поколений Y, Z мы уже услышали о "гостинге". Такое название - калька с английского ghost - "призрак". Слово перекочевало из психологии - так называют человека, который внезапно исчезает из вашей жизни без всяких объяснений. А на рынке труда так называют тех, кто так же внезапно исчезает с работы - буквально человек может выйти на обед и не вернуться, говорит Елена Алымова.

Грозят ли таким работникам какие-то санкции? Подпорченная репутация. И если человек не представил объяснений, уважительных причин, то ему может грозить запись в трудовой об увольнении за прогул. Хотя некоторые даже за трудовой не возвращаются.

-Чаще всего это молодые люди, те, кто сейчас начинает трудовую деятельность. У них уже немного другая ментальность, - рассказывает эксперт. -Если что-то не нравится, то в картине мира некоторых из них можно просто встать и уйти без объяснения причин. Есть такое популярное выражение: "взял и вышел из чата".

Взыскать с уволившегося сотрудника полученные им "авансом" отпускные можно по суду. Но компании редко затевают такие тяжбы

Сейчас этот подход распространяется дальше.

- Есть еще похожее явление - когда сотрудник, отработав полгода, получает отпускные и уходит в отпуск с тем, чтобы больше никогда не вернуться. Это такие "летуны". Они, скорее, знают, что так поступят, еще на этапе устройства. Санкции, которые им грозят, те же - их могут уволить за прогул и, конечно, репутация как работника будет существенно подмочена, - отмечает эксперт.

Если человек получил отпуск еще и "авансом", не отработав и полугода, то взыскать эти деньги с него можно по суду. Но компании редко затевают тяжбу из-за одного такого сотрудника. Все же явление это не массовое, добавляет консультант. Чем осознаннее организация подходит к подбору персонала, тем меньше у нее таких случаев. Если кадровик при найме видит, что у человека стаж то тут три месяца, то там полгода, то такое резюме должно вызывать вопросы.

-Случая, когда бы предположения о неблагонадежности обладателя такого резюме не оправдались, я не встречала. Когда ко мне на консультации приходят с такими карьерными историями, я вижу, что это, чаще всего, люди, которые и в жизни просто не знают, чего они хотят и куда идут. Потому и карьеру не выстраивают. Запрос их обычно не как что-то поменять в себе, а просто исправить резюме, внешнюю картинку, -говорит Елена Алымова.

Сколько брать

Впрочем, как оказывается, и обычные работающие люди в вопросах отпусков разбираются слабо. Тут вполне уместно выражение "одна бабушка сказала", замечает консультант.

- Есть наблюдение, что большинство работников, особенно офисных, скорее ориентируются на какие-то обрывочные сведения - "мне кто-то говорил", "а вот у друга на работе"... Люди часто имеют весьма смутное представление об этой стороне трудового законодательства. Для многих новость, что в России у работников, у которых нет каких-то дополнительных льгот, продолжительность отпуска - 28 дней. И точно не все знают, что его обязательная часть должна быть не менее 14 календарных дней.

А вот остальное, пожалуйста, можно дробить как угодно. Но ваши планы должны быть согласованы с работодателем. Поэтому в организациях заранее составляется график отпусков на год.

Обычно это бывает в декабре, сотрудники указывают, кто когда будет "гулять". Жизнь вносит коррективы, и график можно менять - но тоже только по договоренности, отмечает эксперт.

Право на удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 день имеют несовершеннолетние. И они могут взять его в любое удобное для себя время. Заменить отпуск на компенсационную выплату им нельзя. К льготникам также относится еще ряд работников. Например, по обновленным правилам взять отпуск в любое удобное время могут демобилизованные, независимо от стажа.

Отпуск надо заработать

Право на отпуск возникает после того, как сотрудник отработает в организации шесть месяцев. Дело в том, поясняет Елена Алымова, что за каждый месяц работы начисляется 2,33 дня отдыха. И как раз за шесть месяцев вы наберете 14 дней обязательной части отпуска, у вас появится, что "отгуливать". Конечно, бывают случаи, когда, например, человек устраивается на работу, но говорит: "У меня уже был запланирован отпуск, куплены билеты, поменять не получается". Работодатель может согласиться, здесь нет нарушения, поясняет эксперт.

Вообще, если компания работает в рамках трудового законодательства, то обычно поводов для скандалов не возникает, говорит консультант. Но иногда конфликты по поводу отпусков все же случаются.

- Например, порой сотрудник называет дату, а работодатель ему: "Ты же знаешь, у нас это самый сезон!", "Нам закрывать отчетность!", "У нас самые продажи!" И нужно понимать, что на вас лежит определенная доля ответственности. И уйти в отпуск, не закрыв, например, свой проект - плохая идея. Дата начала отпуска определяется по согласованию сторон - тут только договариваться. И если начальник все-таки отпустил, то надо понимать, что ваша нагрузка ложится на плечи коллег. Вопрос, как вы дальше будете строить отношения с ними, - поясняет эксперт.

Накопили дни

Когда хочешь уволиться, можно использовать "неотгулянный" отпуск, а не отрабатывать две недели. И это довольно частая история, отмечает Елена Алымова. Если же накопилось отпускных дней больше, чем две недели, вам должны выплатить денежную компенсацию за неиспользованные дни. Это не идет вразрез с законодательством.

Заставить отгулять накопившиеся дни работодатель не может, но может, скажем так, "настойчиво рекомендовать".

-По моим наблюдениям, люди все-таки сами стремятся максимально использовать отпуск, хотя и обратная ситуация встречается, чаще в больших городах. Если такое происходит, эти дни переносятся на следующий год. Есть причины, почему работодатели не любят такие ситуации: во-первых, деньги, которые в случае увольнения придется выплатить сотруднику в качестве компенсации за отпуск. А еще по законодательству - люди обязательно должны отдыхать, и неиспользованные отпуска грозят работодателю штрафами, - пояснила эксперт.

Как в Беларуси

В белорусском и в российском ТК совпадений больше, чем расхождений. Так, продолжительность основного трудового отпуска в Беларуси - 24 дня. Несовершеннолетние работники имеют право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней; отпуск им предоставляется в удобное для них время. Среди тех, кто имеет право в первую очередь взять отпуск летом, - матери двоих и более детей до 14 лет, родители ребенка-инвалида, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, и ряд других категорий.

С 2024 года в Беларуси вступили в силу изменения в Трудовой кодекс. Некоторые из них касаются разделения отпуска на части. Раньше делить его можно было только на две части, одна из них должна быть не менее 14 дней. Делить отпуск на три отрезка можно было, только если это предусматривалось коллективным договором. Сейчас же можно разделять отпуск, за исключением обязательной части, и на три, и на большее число отрезков, и для этого достаточно локального правового акта.