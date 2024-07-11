В Госдуме спорят о праве мужа разводиться с неверной женой

Законодательный запрет разводиться с беременной женой без ее согласия несправедлив по отношению к мужчине, если речь идет не об их общем ребенке, считает депутат Госдумы Евгений Марченко. Получается, обманутый муж несет все материальные обязательства перед женой еще год после рождения малыша, не может подать на развод, все заработанное им в этот период считается совместно нажитым имуществом, а потом он еще в суде должен доказать, что ничего экс-семье не должен. Депутат внес в Госдуму законопроект, в котором предлагает дополнить статью 17 Семейного кодекса, запрещающую разводиться с беременной, уточнением, что речь об общих детях. Иначе, по его мнению, при такой правовой незащищенности у мужчин будет еще меньше желания вступать в официальные браки, чем сейчас. «Парламентская газета» разбиралась, к чему может привести предложенная новация.

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Святая обязанность

Член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко в своем законопроекте предложил дополнить одну из самых лаконичных статей Семейного кодекса, которая гласит, что «муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка» уточнением «общего ребенка». Иначе, по мнению автора, нарушаются принципы справедливости и равенства прав супругов.

Проблема — в финансовых рисках для мужчины, который в течение беременности супруги, с которой он хочет развестись, и весь год после рождения ребенка обязан их содержать, а все купленное в этот период имущество будет считаться совместно нажитым. Купит, например, он себе квартиру, чтобы жить отдельно, а жена с ребенком будут иметь право на часть этой недвижимости. Для миллионеров это, возможно, не критично. А для людей с ограниченными финансовыми ресурсами чувствительно. С такими рисками мужчины якобы вообще начнут опасаться официально жениться. И это Евгений Марченко назвал большой проблемой: «Нам нужно развивать институт семьи».

Кстати, обязанность мужчины заботиться о своем ребенке и о его матери в период беременности и после нее депутат не оспаривает. Наоборот, назвал ее святой обязанностью.

Но депутат считает, что Семейный кодекс в принципе устарел и не учитывает современных реалий. Например, мамы не отчитываются, как тратят алименты, и некоторые спускают деньги в салонах красоты, а не покупают что-то ребенку.

Ребенок не разменная монета

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сказала «Парламентской газете», что обстоятельства могут быть разными, а защищать нужно прежде всего женщину с ребенком, которые в этот период находятся в уязвимом положении. Ведь бывает, что мужчина осознанно женится на женщине, которая беременна от другого, а потом вдруг передумывает, оставив ее без заботы и поддержки.

«Я против того, чтобы мужчина таким способом защищал свои права. Ну что у нас такие слабые мужчины, что ли? Что им необходимы новые аргументы, чтобы не выполнять обещания перед женщиной и не воспитывать детей? Мы живем в ХХI веке, в гуманном обществе, усыновляем и опекаем чужих детей. Так может стоит защищать не себя, а женщину, которая в состоянии беспомощности должна еще и о ребенке заботиться?» — сказала Останина.



Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, член экспертного совета при Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Ирина Волынец пояснила «Парламентской газете», что больше всего обращений к ней поступает именно из-за скандальных разводов, когда родители не могут договориться о порядке общения с ребенком и его содержании. Некоторые отцы не хотят ничем делиться, поэтому даже с мамами своих детей брак не оформляют. А бывают ситуации, что наоборот, мужчина через суд доказывает право быть отцом, чему мама ребенка препятствует.

«Ребенок становится разменной монетой, с помощью которой стороны пытаются выбить друг у друга материальные преференции и доказать, кто круче. Ребенок в этой ситуации всегда страдает», — сказала Волынец.



По ее мнению, любые изменения в семейном законодательстве должны служить прежде всего защите прав и интересов ребенка, а «запрет на развод не решает семейных проблем, а скорее загоняет их вглубь», поскольку дети, растущие в семье, где один из родителей вынужден оставаться в браке против воли, часто сталкиваются с конфликтами.

«Нужно искать пути решения проблем семьи, а не создавать запреты, ограничивая свободу выбора граждан», — уверена Ирина Волынец. Выход общественница видит в развитии служб медиации, помощи парам решать конфликты цивилизованным путем.



Судиться все равно придется

Запрет подавать на развод без согласия жены, только если она беременна общим ребенком, не избавит мужа от необходимости судиться. Юрист Сергей Гущин согласился со многими доводами автора законопроекта: «Действительно не исключена вероятность рождения ребенка замужней женщиной, отцом которого является не ее супруг. Возможна ситуация, что после рождения ребенка жена пожелает родить также не от супруга. А у него нет возможности расторгнуть этот брак. Это нарушение его прав».

Юрист Александр Кузнецов признал поправку Марченко к статье 17 Семейного кодекса адекватной по смыслу, но пояснил, что без подробно расписанного механизма реализации нормы доказывать обманутому мужу, что он обманутый, придется точно так же, в суде, как если бы поправки об общем ребенке не было.

«Кто будет удостоверять, чей ребенок, если супруга будет настаивать, что общий, а супруг уверен, что нет? Потребуется экспертиза ДНК. Этот момент все равно должен быть установлен решением суда», — пояснил «Парламентской газете» эксперт.



Евгений Марченко считает, что поправка все-таки полезна. С ней суд при наличии результатов экспертизы ДНК, исключающей отцовство мужа, спокойно разведет пару. А если экспертиза подтвердит, что отец он, то ему и нести все положенные по закону обязательства перед ребенком и его мамой.