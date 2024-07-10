Умер легендарный золотопромышленник и лучший друг Высоцкого

Умер легендарный золотопромышленник и друг советского барда Владимира Высоцкого Вадим Туманов, ему было 96 лет. Об этом сообщил журналист и исследователь жизни Высоцкого Антон Орехъ в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

«Туманов был другом Владимира Высоцкого — одним из главных людей в жизни Владимира Семеновича, в огромной степени определившим его мировоззрение», — написал он.



Орехъ отметил, что артель Туманова «добыла золота больше, чем любое другое предприятие Советского Союза».

Вадим Туманов родился 1 сентября 1927 года в украинском городе Белая Церква. В 1948 году его осудили по статье о «шпионаже, терроре и антисоветской агитации», он провел восемь лет в лагерях на Колыме и восемь раз пытался сбежать. В 1956 году Туманов был освобожден и признан невиновным. Позже он начал организовывать артели.