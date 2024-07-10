Госдума может внести сапборды в список плавсредств

Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры не исключает, что в будущем сапборды могут быть внесены в список плавсредств. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как уточнили в комитете, эта мера необходима для обеспечения сапсерферов спасательными средствами, а также соответствующим инструктажем. При этом в комитете не стали уточнять, когда может быть принята подобная мера.

«Возможно... потому что спасательные средства действительно необходимы, как и инструктаж перед заплывом», — ответили в комитете на соответствующий вопрос.



Ранее в МЧС предложили штрафовать сапсерферов, мешающих работе спасателей.