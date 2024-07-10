Лишившиеся жилья после обстрелов россияне смогут получить участки под Вологдой

Бесплатный земельный участок в Вологодской области могут получить те, кто лишился жилья в результате обстрелов. Земля в собственность предоставляется вынужденным переселенцам, участникам СВО и членам их семей, а также многодетным семьям, сообщили в пресс-службе врио губернатора региона Георгия Филимонова.

"В регионе получить бесплатный земельный участок в собственность могут многодетные семьи, вынужденные переселенцы, участники СВО и члены их семей. Эта мера поддержки доступна и гражданам, жилое помещение которых в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований утрачено или признано непригодным для проживания. Принятым законом установлен порядок предоставления для них земельного участка", - приводится цитата Филимонова.



Изменения о предоставлении земли были внесены в закон "О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области". Воспользоваться льготой можно только в случае постоянного проживания на территории Вологодской области не менее одного года на момент подачи заявления.