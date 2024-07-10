Во всех регионах РФ появятся курсы адаптации мигрантов

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) направило курс по социально-культурной адаптации мигрантов во все регионы России. Об этом сообщил замруководителя агентства Станислав Бедкин на расширенном заседании комитета ГД по делам национальностей "О ходе выполнения поручений президента РФ в сфере реализации государственной национальной политики".

Он уточнил, что курс прошел апробацию в пяти регионах: в Республике Саха, Краснодарском и Пермском краях, в Калининградской и Московской областях. Курс прошли более 10,5 тыс. мигрантов.

"По результатам пилотного проекта мы внесли уточнения в этот курс. На сегодняшний день большинство субъектов Российской Федерации разработали свой региональный компонент, то есть особенности своей культуры, особенности традиций каждого субъекта, и мы этот курс направили для распространения во все субъекты РФ, [чтобы они] определяли подходы по его финансированию и реализации на различных площадках", - сказал Бедкин.



Кроме того, замруководителя ФАДН подчеркнул, что агентство будет продолжать работать над вопросом создания инфраструктуры для адаптации иностранных граждан.

Ранее руководитель ФАДН Игорь Баринов сообщал ТАСС, что адаптационный курс для мигрантов включает в себя миграционное трудовое законодательство, в том числе порядок оформления и заполнения соответствующих документов, а также нормы поведения в российском обществе и в общественных местах. Основная задача курса - снизить напряжение в миграционной среде и повысить правовую грамотность мигрантов.