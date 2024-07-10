Патриарх Кирилл заявил о превращении мегаполисов в «кошмар»

По словам главы РПЦ, людям тяжело жить в крупных городах.

«Чем дальше развивается человеческая цивилизация, тем всё больше людей сознаёт, что есть некие пределы, через которые очень опасно переступать, в том числе для сохранения психического здоровья. Мы знаем, в какой кошмар превращаются мегаполисы, как тяжело людям там жить, как смешивается и разрушается при таком образе жизни вся система ценностей», — сказал предстоятель Русской православной церкви во время посещения Валаама.



Патриарх отметил, что в России подобные кризисные явления ещё не так опасны, но гражданам следует укрепляться в вере и духовно развиваться.