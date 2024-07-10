Генпрокуратура признала The Moscow Times* нежелательной организации

Генпрокуратура признала деятельность иностранной неправительственной организации The Moscow Times на территории России нежелательной. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Отмечается, что организация расположена в Амстердаме и осуществляет деятельность в качестве интернет-издания, публикующего материалы на русском и английском языках. Ее учредителем и владельцем является гражданин Нидерландов.

«Работа The Moscow Times направлена на дискредитацию решений руководства РФ как во внешней, так и во внутренней политике. По требованию Генпрокуратуры России ранее доступ к сайту организации ограничен Роскомнадзором в связи с систематическим размещением публикаций, содержащих недостоверную общественно значимую информацию, направленную на дискредитацию деятельности органов государственной власти нашей страны по проведению СВО», — говорится в тексте.



Кроме того указывается, что The Moscow Times на постоянной основе взаимодействует с иностранными НПО в Латвии и США, деятельность которых также признана нежелательной на территории РФ.

*организация признана в России иноагентом