В Сибири количество природных пожаров снизилось на 61%

Общая площадь природных пожаров в регионах Сибири с начала пожароопасного периода составила более 66 тыс. гектаров. Она вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе.

© Пресс-служба МЧС по Курганской области

"По данным Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, по состоянию на 10 июля, с начала пожароопасного периода текущего года в регионах Сибири зарегистрировано 1,3 тыс. очагов природных пожаров на общей площади более 66 тыс. гектаров. За аналогичный период прошлого года показатели составляли 2 тыс. очагов и более 143 тыс. гектаров соответственно", - говорится в сообщении.



Уточняется, что больше всего возгораний регистрируется на территории Тувы, Красноярского края и Иркутской области. По данным Департамента лесного хозяйства по СФО, основной причиной возникновения лесных пожаров продолжает оставаться человеческий фактор.

"В этих условиях необходимо усилить разъяснительную и профилактическую работу с гражданами по соблюдению требований пожарной безопасности", - обратился полпред Анатолий Серышев к главам регионов Сибири и руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.



Летом 2019 года в Сибири были крупные пожары. Площадь возгораний и их количество превысили среднегодовые значения примерно в полтора раза. Пожары 2019 года вызвали широкий общественный резонанс. В результате на государственном уровне начался процесс пересмотра законодательства об охране лесов и тушении лесных пожаров. При этом в конце июля на территории Сибири ожидается аномальная жара до плюс 35 градусов, из-за чего повышается вероятность пожаров.