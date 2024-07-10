«Отправляют в больницы взрослых и детей». В Госдуме высказались о самокатчиках

Госдума на пленарном заседании 10 июля приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ), а также велосипедами.

«Когда-то казалось, что электросамокаты станут одним из решений, позволяющим разгрузить улицы. Но на практике они стали серьезной проблемой для жителей больших городов. Каждый день самокатчики отправляют в больницы взрослых и детей. В 2020 году зафиксировано 331 дорожное происшествие со средствами индивидуальной мобильности, к которым относятся и электросамокаты. А за первые 9 месяцев 2023 года их уже более 2,5 тысяч! Есть погибшие. Дошло до того, что пешеходам на тротуарах приходится уворачиваться от лихачей, носящихся на бешеной скорости на самокатах вдвоем, а иногда и втроем», - написал в своей Телеграм-канале вице-спикер Госдумы Петр Толстой.



Он отметил, что кто-то гоняет «под парами», а некоторые, после столкновения с пешеходом, просто уезжают, так как не существует закона, позволяющего останавливать и штрафовать нарушителей.

Толстой подчеркнул, что из безобидной игрушки электросамокаты превратились в средство повышенной опасности. По мнению депутата, необходимо ужесточать правила использования средств индивидуальной мобильности и усиливать ответственность компаний-владельцев прокатных самокатов.

«Думаю, в дальнейшем стоит не только ограничить скорость передвижения на самокатах по тротуарам, но может и вовсе запретить. К слову, в Париже, прокатные самокаты под запретом. Не потому, что французы против технического прогресса. А потому, что в условиях бесконтрольного и безответственного использования, вреда от самокатов больше, чем пользы. Проблема очень серьезная, а с каждым днем будет еще серьезнее», - подчеркнул вице-спикер Госдумы.



Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Поддержанные депутатами поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. В случае их принятия в третьем чтении пьяная езда на электросамокате или велосипеде будет наказываться штрафом от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, а превышение скорости — от 500 до пяти тысяч рублей. За причинение легкого вреда здоровью водителей СИМ планируют штрафовать на сумму от двух тысяч до пяти тысяч рублей, за вред средней тяжести — от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.

Помимо этого, законопроект предусматривает штрафы за езду на самокате или велосипеде по автомагистрали, оставление места ДТП, отказ от медосвидетельствования при подозрении на употребление алкоголя, а также за нарушения при пересечении перекрестков и езде по тротуарам.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, повышение ответственности для электросамокатчиков должно снизить число аварий с их участием и обеспечить безопасность граждан.

Спикер нижней палаты парламента анонсировал высокие штрафы для водителей электосамокатов 10 июля. Он напомнил, что правила дорожного движения для СИМ действуют с 1 марта, однако ответственность за их нарушения не предусматривалась. Володин подчеркнул, что в 2024 году число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности выросло в 2,5 раза.

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На арендованных электросамокатах в столице со старта сезона 2024 года было совершено 35 млн поездок, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«35 млн – столько поездок совершили на арендованных электросамокатах жители и гости города со старта сезона. Это в 1,5 раза больше, чем за такой же период в прошлом году», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в 85% случаев самокаты арендуют для коротких поездок: до метро, остановок городского транспорта, станций Московских центральных диаметров (МЦД), Московского центрального кольца (МЦК), офиса, дома, парка или торгового центра.

В Дептрансе напомнили о правилах поездок на электросамокатах: следует использовать велодорожки, соблюдать скоростной режим, переходить дорогу пешком, а самокат везти рядом, брать один самокат для одного человека, совершать поездки только в трезвом виде.

Сервис самокатов будет тестировать клиентов на внимательность. Одна из крупнейших кикшеринговых служб в России Whoosh в ближайшее время начнёт проводить тестирования потенциальных пользователей перед тем, как они захотят арендовать самокаты.

Это будет выборочное тестирование во время большой загруженности дорог и в тёмное время суток, которое займёт около минуты. Пройти его можно будет прямо в приложении. В качестве заданий будет предложено пройти задачи на внимание, среди которых нужно найти название цвета, выставить числа и буквы в правильном порядке, определить цвет слова.

Если клиент не сможет пройти тест, сервис ограничит скорость его поездок до 15 километров в час. Такая же мера предусмотрена в случае отказа от прохождения процедуры.

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Депутаты Госдумы совместно с профильными ведомствами разрабатывают законопроект по цифровому учету электросамокатов. Об этом «Известиям» рассказал первый зампредседателя комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

Он рассчитывает, что закон может быть внесен в нижнюю палату парламента в осеннюю сессию. По новым нормам, у всех реализуемых в РФ самокатов, в том числе в розницу, должны быть специальные идентификационные номера в формате DataMatrix-кодов (двухмерный матричный штрих-код, который может содержать большой объем информации). Покупатели средств индивидуальной мобильности должны будут регистрировать эти номера в специальной системе.

Также, по мнению Федяева, подлежащие регистрации самокаты могут маркироваться уникальными кодами для контроля их перемещений. Такие метки в сочетании с камерами городского видеонаблюдения позволят отслеживать СИМ, превышающие скорость, и привлекать их владельцев к ответственности, считает депутат.

Пользователи электросамокатов в России не подчиняются практически никаким правилам и чувствуют свою безнаказанность, считает транспортный эксперт, старший редактор «Транспорта в России» Павел Яблоков. Чтобы исключить хаос на дорогах и снизить количество аварий, нужно ввести для них строгие правила и штрафы, отметил он в беседе с 360.ru.

Сегодня для управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ) россиянам не нужно ничего изучать и получать права, что дает возможность управлять самокатами кому угодно, отметил Яблоков. Также сам факт отсутствия штрафов и необходимости нести ответственность за свои действия повышает беспечность владельцев самокатов.

«Они достаточно хаотично перемещаются по дорогам, по проезжей части, по тротуарам, вместе с пешеходами», — отметил Яблоков.



Отдельно он остановился на курьерах, которые доставляют заказы с помощью СИМ. Причем уровень зарплаты у них напрямую зависит от скорости доставки, что делает их передвижение по городу крайне опасным.

«Быстро — это значит, с минимальными требованиями безопасности, с максимальным наплевательством на все правила дорожного движения. Настолько, насколько позволят обстоятельства», — пояснил он.



Он призвал контролировать курьеров, введя для них штрафы за нарушения. В качестве примера он привел автоматизированные системы для автомобилей, отслеживающих нарушителей, на которых потом налагают штраф, призвав ввести похожую систему для пользователей электросамокатов.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП, где двое на электросамокате сбили женщину с коляской. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Калининградской области Дмитрию Анатольевичу Бочарову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», – рассказали в пресс-службе.



Напомним, что 8 июля текущего года в Калининграде двое подростков – 10 и 14 лет, передвигавшихся на одном электросамокате, сбили местную жительницу и коляску, в которой находилась трехмесячная девочка. В результате ДТП младенец и 10-летний мальчик получили травмы. Региональный Следственный комитет начал процессуальную проверку. Исполнение требования контролирует центральный аппарат ведомства.

В Подмосковье родители девятилетней девочки добиваются наказания для самокатчика, сбившего их дочь на детской площадке. По словам родителей, мужчина, ехавший на самокате, после происшествия скрылся. Врачи диагностировали у ребёнка перелом и множественные ушибы. В МВД сообщили RT, что сейчас проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

В редакцию RT обратился житель подмосковного города Одинцово Константин Агуреев. 17 мая 2024 года его девятилетняя дочь играла на детской площадке, где её сбил самокатчик и скрылся с места происшествия.

«Это было около 17:00 на Вокзальной улице в Одинцове. Дочь играла на детской площадке и каталась на своём скейте — и тут неожиданно этот самокатчик. Он сбил её, даже не остановился и быстро уехал. От удара скейт переломился пополам, — вспоминает тот день Агуреев. — Мы сразу дочь на руки — и в больницу поехали. У неё перелом и множественные ушибы. Врачи наложили гипс».



После больницы Агуреевы поехали в полицию. Написали заявление и предоставили копии справок.

«Мы рассказали всё. В управлении сразу посмотрели все камеры, все адреса, нашли сразу фотографии этого мужчины и даже нам показали, — рассказывает RT Агуреев. — У нас приняли все заявления, определили оператора этого электросамоката. Я даже предложил полицейским написать запрос в фирму, там же есть логин и пароль, трекинг поездки. Ведь человек же не должен оставаться безнаказанным после того, как сбил ребёнка, нанёс ему травмы и уехал».



Сейчас, по словам отца, девочке уже сняли гипс. Она проходит необходимые процедуры по восстановлению. Родители также переживают за её психологическое состояние.

«Она теперь всегда озирается и боится. Казалось бы, на детской площадке ребёнок должен играть и не беспокоиться, что его кто-то собьёт. А дочь теперь постоянно оборачивается и волнуется», — рассказывает RT отец.



Назначены экспертизы

RT обратился с официальным запросом в ГУ МВД РФ по Московской области. В пресс-службе ведомства рассказали, что на данный момент по делу проводится комплекс мероприятий, по результатам которых будет принято решение в установленном законом порядке.

«В полицию города Одинцово от местного жителя поступило заявление о том, что возле одного из домов на улице Вокзальной неизвестный на самокате совершил наезд на его дочь, которая каталась на скейте. В результате происшествия несовершеннолетняя упала и получила травму, а управляющий СИМ (средством индивидуальной мобильности. — RT) гражданин скрылся, — сообщили RT в пресс-службе. — В ходе проверки сотрудниками полиции изучены камеры видеонаблюдения в районе данного дома. С целью установления лица, причастного к происшествию, направлен запрос в компанию, предоставляющую услуги по аренде электросамокатов».



В ведомстве добавили, что в ходе проверки девочке назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причинённого вреда здоровью.

Адвокат, руководитель общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев в беседе с RT сообщил, что, если причинён вред здоровью человека, есть все основания для привлечения к ответственности.

«Эти действия можно квалифицировать в рамках КоАП, если это вред здоровью небольшой или средней тяжести. Если же это тяжкий вред здоровью, то должно быть возбуждено уголовное дело», — считает адвокат.



По его словам, после таких случаев часто начинают говорить об ужесточении норм, однако, по мнению Аманлиева, уже существующего законодательства достаточно для привлечения нарушителей к ответственности.