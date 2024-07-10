Музыкальный драйв: «Новое Радио СуперДВИЖ» собрал 130 000 зрителей

В столичных Лужниках отгремел грандиозный летний опенэйр «Новое Радио СуперДВИЖ». Масштабный фестиваль в честь Дня Московского спорта, организованный «Новым Радио» и Департаментом спорта города Москвы, объединил на территории олимпийского комплекса музыку и физическую культуру. На протяжении семи часов топовые артисты пели для публики свои лучшие песни. Самый большой танцпол мегаполиса собрал свыше 130 000 гостей, и ещё более 620 000 зрителей следили за онлайн-трансляцией яркого шоу. Попасть сюда могли все желающие — вход был свободным.

© «Новое Радио»

Ведущими музыкальной части праздника стали голоса популярного утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио» Кирилл Калинин и Артём Райтраун. Дерзкий дуэт искромётно шутил, щедро дарил фирменный мерч радиостанции и держал публику в тонусе до конца фестиваля.

© «Новое Радио»

«Новое Радио СуперДВИЖ» собрал на одной сцене артистов, чьи хиты не покидают музыкальные чарты в течение всего года. Свои лучшие песни и летний вайб в этот день москвичам и гостям столицы подарили Нюша, Татьяна Куртукова, JONY, Тося Чайкина, Seville (Artik&Asti), Олег Майами, ST, Бьянка, Akmal’, Анна Седокова, Анет Сай, Sheba, Elman, Mona, Toni, Andro, Elsea, Loc-Dog, AMCHI, Kamazz, а также группы «Винтаж», Pizza и NLO.

Анет Сай не скрывала эмоций: «“Новое Радио” — красавцы! Делают такие драйвовые мероприятия для людей. А “СуперДВИЖ” — прекрасный проект с благотворительным посылом! Хорошая организация, великолепная площадка, тёплая атмосфера! “Новое Радио”, респект вам!».

На больших экранах по бокам сцены работал караоке-режим, хотя многотысячный танцпол и так знал наизусть и пел любимые песни вместе со своими кумирами.

© «Новое Радио»

«Люди такие заряженные сегодня! Столько суперзвёзд, всё максимально классно! — поделилась впечатлениями Нюша, — “Новое Радио” всегда идёт в ногу со временем. Хочу пожелать, чтобы так было и дальше!»



Запоминающимся финалом праздника музыки и спорта стало выступление GAYAZOV$ BROTHER$. Братья спели любимые радиослушателями суперхиты и устроили в Лужниках концертную премьеру суперновинки — «Там, где кайф»:

«Сегодня мы заканчиваем «Новое Радио СуперДВИЖ», это особая честь для любого артиста. Спасибо всем топовым исполнителям, которые выступили и подготовили зрителей к нашему шоу. Как обычно у “Нового Радио” — всё очень жарко и круто!» — рассказали GAYAZOV$ BROTHER$.



© «Новое Радио»

А ещё «Новое Радио» подарило столичный праздник слушателям из других регионов. Победители эфирных розыгрышей из Санкт-Петербурга, Воронежа, Кирова, Курска, Нижнего Новгорода, Орла, Серпухова и других городов смогли посетить летний опенэйр по системе «всё включено». Кроме того, стать зрителем масштабного музыкального праздника мог каждый желающий из любой точки планеты благодаря эксклюзивной онлайн-трансляции на странице радиостанции ВКонтакте.

© «Новое Радио»

В течение всего дня для гостей «Новое Радио СуперДВИЖА» были доступны множество спортивных активностей: фитнес, футбол, стритбол, мотофристайл, настольный теннис, шахматы, баскетбол, а также выступления звёзд фигурного катания, детские зоны, мастер-классы, соревнования и встречи с легендами российского и мирового спорта.

Итоги грандиозного музыкально-спортивного шоу подвёл генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов: