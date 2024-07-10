Москвич рассказал, почему выгнал из вагона девушку с короткой стрижкой

Москвич, прогнавший из вагона метро в Москве девушку с короткими волосами (певицу Анастасию Ермак), рассказал, что принял ее за мальчика. Он добавил, что у него вызвало возмущение поведение исполнительницы и ее кавалера, пишет Baza.

Инцидент произошел на перегоне между станциями «Сокольники» и «Преображенская площадь».

Владимир С. отметил, что увидел, как «два короткостриженных, с крашеными волосами человека целуются с языками. [Было непонятно], кто из них мальчик, кто из них девочка».

По его словам, он подумал, что это геи* (движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено), так как в наше время наличие короткой юбки и половых признаков «не показатель».

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено.