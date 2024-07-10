Депутат Госдумы призвал запретить турецкие сериалы в России

В России необходимо запретить турецкие сериалы, так как они формируют в сознании женщин неправильное представление о жизни с мужчинами в Турции, заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. NSN.FM

Он назвал популярные в России многосерийные фильмы «полнейшей белибердой», формирующей у зрителей неправильные представления о жизни в Турции. «Все эти пожиратели Наташ… Эти торговцы кебабами, которые вдруг решили, что они хорошие актеры. Там ни одного толкового актера нет в Турции, все бездарные абсолютно, дешевые фигляры», — возмутился Милонов. Lenta.ru

Он сравнил образ турецкого мужчины в сериалах с рахат-лукумом. Политик считает, что образ «невкусный и очень сладкий». «Там все неправда. Турки готовить, по большому счету, сладости никогда не умели, у них сильный перебор с сахаром. Так и в кино», — заключил Милонов. Газета.Ru