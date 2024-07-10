Жители Ставропольского края пожаловались на трехнедельное отсутствие воды в жару

Жители поселка Винодельненский Ставропольского края пожаловались, что три недели живут без воды в жару. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Осторожно, новости».

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По словам местных жителей, на протяжении всего периода отключения воды они исправно платят за фактически отсутствующее водоснабжение.

«Вода вообще не поступает или включается на полчаса-на час где-то. Где-то пошла в поселке вода, где-то она даже не пошла, кончилась. Люди страдают, жара, страдают подсобные хозяйства, то есть у людей начинается падеж скота», — посетовал один из них.



Мужчина рассказал, что им долго не подвозили воду, а когда все же выполнили эту просьбу, вода была крайне низкого качества.

Местным жителям объяснили, что причиной отключения воды является аномальная жара, хотя она стоит в регионе каждый год. Многочисленные обращения в водоканал и к главе районной администрации результата не принесли.

«В поселке назревает социальный взрыв, терпение заканчивается», — предупредила одна из жительниц Винодельненского.



Ранее стало известно, что жители Чехова остались без воды в 30-градусную жару.