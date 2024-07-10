В Башкирии отреагировали на фото Монсона в футболке со свастикой

Фотография в соцсетях депутата и бойца ММА Джеффа Монсона не будет предметом разбирательства в парламенте Башкирии. Об этом заявил председатель Курултая Константин Толкачев, чьи слова приводятся в Telegram-канале парламента республики.

© РИА Новости

Ранее Монсон опубликовал фотографию в футболке, которая была неоднозначно оценена пользователями соцсетей. На одежде спортсмена было изображение свастики с надписью «Фашизм раньше», а также звезда Давида с надписью «Фашизм сейчас».

По словам спикера парламента Башкирии Константина Толкачева, фотография на личной странице Джеффа Монсона не будет предметом разбирательства Комиссии по депутатской этике.

«Изображение содержит политический посыл и очевидное осуждение проявлений фашизма в любой форме и в любой части света. Гражданская позиция нашего коллеги хорошо известна, его нельзя заподозрить в симпатиях к нацизму. Джефф Монсон – деятельный антифашист», - подчеркнул Константин Толкачев.



Он также отметил, что парламентарий организует отправку гуманитарной помощи в зону СВО, а также участвует в социальных проектах, вовлекая в спорт детей из неблагополучных семей.

«Возможно, это конкретное изображение не лучший способ выразить сочувствие жителям Газы, но антифашистская риторика тут не вызывает сомнений», - заметил Толкачев.



Сам боец смешанных единоборств Джефф Монсон объяснил свою футболку со свастикой «протестом» против фашизма и «против зла». Кроме того, он выразил сожаление, что его действия «разочаровали фашистов и сионистов», ожидающих его извинений.

Джефф Монсон объяснил свою футболку со свастикой

Напомним, что с 2013 года Монсон живет в России. Позже он получил российское гражданство и перестал быть гражданином США. Монсон отмечал, что чувствует себя русским человеком и не хочет иметь ничего общего с родной страной.