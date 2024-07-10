Стало известно, когда в метрополитене Петербурга введут оплату по биометрии

В метрополитене Петербурга планируют ввести биометрию при оплате проезда. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту.

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Предварительные сроки реализации проекта назначены на осень текущего года. Также в настояще время обсуждается вопрос, будут ли предусмотрены льготы для способа оплаты с помощью лица., передает газета «Петербургский дневник».

Также жителям города рассказали, какие новые станции появятся в городе в ближайшее время. Первой из новых станций метрополитена в городе введут в строй «Горный институт» на Васильевском острове, затем «Путиловскую» и «Казаковскую». В настоящее время строительные работы активно продолжаются на нескольких направлениях.

Губернатор города Александр Беглов добавил, что для придания ускорения строительству метрополитена пришлось заново перестраивать всю отрасль. Была создана новая городская компания «Метрострой Северной столицы», передает телеканал «Санкт-Петербург».

В столице утвердили проект планировки третьего участка Рублево-Архангельской линии метро. Он пройдет от станции «Липовая Роща» до «Ильинской». Об этом в пятницу, 5 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.