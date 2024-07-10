В Кремле исключили амнистию для тяжелобольных заключенных

В России пока не планируют по примеру Белоруссии амнистировать заключенных с тяжелыми заболеваниями. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, в настоящий момент в Кремле таких планов нет», — ответил Песков на вопрос журналиста о возможной амнистии.



3 июля белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Благодаря документу тюрьму смогли покинуть некоторые заключенные, которых осудили по уголовным статьям.

К категориям граждан, подлежавших амнистии, относились несовершеннолетние, беременные, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, пенсионеры, инвалиды I и II группы, больные туберкулезом, онкологическими заболеваниями и ВИЧ-инфицированные, а также пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Амнистия затронула почти 8 тыс. человек. Чтобы попасть под нее, нужно было возместить ущерб от преступления и иметь положительную характеристику в колонии.