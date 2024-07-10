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Ледник Малыш, небесный водопад и лисье семейство: лучшие фото российской природы 2024

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«Облака вулканов». Камчатский край
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«Облака вулканов». Камчатский край 
© Межин Сергей/фотоконкурс «Планета Россия»
«Мост». Республика Алтай
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«Мост». Республика Алтай 
© Загруев Михаил/фотоконкурс «Планета Россия»
«Россыпь звезд». Террасы. Республика Дагестан
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«Россыпь звезд». Террасы. Республика Дагестан 
© Ермолина Елена/фотоконкурс «Планета Россия»
«Небесный водопад». Курайская степь. Республика Алтай
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«Небесный водопад». Курайская степь. Республика Алтай 
© Рудченко Ольга/фотоконкурс «Планета Россия»

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«Лисье семейство». Вилючинск. Камчатский край
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«Лисье семейство». Вилючинск. Камчатский край 
© Еремина Маргарита/фотоконкурс «Планета Россия»
«Непростая фотосессия». Авачинская сопка. Камчатский край
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«Непростая фотосессия». Авачинская сопка. Камчатский край 
© Веюкова Юлия/фотоконкурс «Планета Россия»
«Из серии Плес». г. Плес. Ивановская область
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«Из серии Плес». г. Плес. Ивановская область 
© Руднев Юрий/фотоконкурс «Планета Россия»
«Заготовка сена». Республика Кабардино-Балкария
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«Заготовка сена». Республика Кабардино-Балкария 
© Фролов Александр/фотоконкурс «Планета Россия»
«Ледник Малыш». Ивановские озера. Республика Хакасия
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«Ледник Малыш». Ивановские озера. Республика Хакасия 
© Белавин Андрей/фотоконкурс «Планета Россия»

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«Зеркальная сказка». Янисъярви. Республика Карелия
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«Зеркальная сказка». Янисъярви. Республика Карелия 
© Мокряк Юрий/фотоконкурс «Планета Россия»
«Образцовое село». Канчалан. Чукотский автономный округ
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«Образцовое село». Канчалан. Чукотский автономный округ 
© Белавин Андрей/фотоконкурс «Планета Россия»
«Толбухин». г. Санкт-Петербург
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«Толбухин». г. Санкт-Петербург 
© Чехонин Александр/фотоконкурс «Планета Россия»

Горные террасы Дагестана в звездную ночь, паровоз Деда Мороза в «Зеркальной сказке» Карелии, причудливые облака и один из старейших и красивейших маяков России — все это оказалось в объективе финалистов конкурса «Планета Россия». В этом году были поданы сотни снимков, сделанных не только на профессиональные камеры, но и на смартфоны.

Телеканал «Моя планета» отобрал 28 победителей, чьи фотографии станут основой экспозиции «Планета Россия». Они запечатлели красоту российской природы в разных уголках нашей страны.

Общество
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