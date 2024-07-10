Следует иметь более двух потомков, «желательно» от одной женщины. В противном случае человек будет «несчастлив». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

«Нормальный человек, нормальный мужчина — у него должно не хватать рук, чтобы вести своих детей. Это нормальный мужчина. Я не говорю про женщин, я говорю именно про мужиков. Если у мужчины два ребёнка и всё, он по-своему несчастный человек. Конечно, желательно от одной [женщины — прим. ГМ]. Мужчина должен иметь много детей. Только тогда он ощущает себя полноценным мужиком. Ни накаченные ноги-руки, ни маскулинная одежда, ни байк, который он купил, не делают его мужиком. Мужиком делают мужика служба в армии и дети. Всё остальное — некая попытка замены. Поэтому если у мужчины есть дети, он ощущает себя мужчиной».



Ранее общественник рассказал, что демографическую ситуацию в России может улучшить рождение троих и более детей в каждой семье.

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