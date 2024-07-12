Найдена связь между группой крови, характером  и уровнем IQ

Группа крови человека может быть связана с его интеллектуальными способностями. Информация об этом содержится в исследовании, проведенном международной группой ученых.

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Так, например, у мужчин со второй отрицательной группой крови могут наблюдаться особенности в принятии решения: они хуже анализируют ситуацию, а также имеют большую склонность к рискованным действиям. Такой стиль в принятии решений, уверены ученые, связан с низким уровнем IQ, хотя и не является универсальным показателем для все обладателей второй отрицательной.

Люди с первой группой крови чаще остальных выделяются привлекательной внешностью и харизмой. Обладатели третьей группы обычно более чувствительны и нежны, а представители четвертой характеризуются романтичностью и физической стойкостью.

Эксперты подчеркнули, что все это может вызвано отдельными биохимическими процессами, характерными для носителей конкретной группы крови. Подчеркивается, что убедительных научных доказательств соответствующих связей пока выявлено не было.

Ученые отмечают, что интеллект человека, как правило, формируется под воздействием колоссального набора факторов: генетической наследственности, социального окружения и уровня образования. Все это играет основную роль в развитии когнитивных способностей. Если говорить о генетике, то она задает конкретные рамки, в пределах которых интеллект человека будет формироваться в течение всей жизни, передает «АН».

Люди без гена SMIM 1 имеют повышенный риск развития ожирения из-за снижения расхода энергии в состоянии покоя. Такое заявление сделали эксперты в ходе исследования, опубликованного в журнале Med.