Беркович* выступила с первым заявлением после приговора

Режиссер Евгения Беркович*(внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), которую вместе с драматургом Светланой Петрийчук 8 июля приговорили к шести годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма, прокомментировала решение суда. Об этом сообщает РБК.

Женщина отметила, что пока находится в состоянии "наркоза" и старается из него резко не выходить. По ее словам, в противном случае она разрывается "глубоко не христианскими чувствами и мыслями" по поводу людей, принявших это решение о ее приговоре.

Вынесен приговор Беркович* и Петрийчук*

Также Беркович заявила, что "тюрьма — не могила, срок — не резина". Она намерена обжаловать приговор.

Второй Западный окружной военный суд вынес свое решение по делу Петрийчук и Беркович 8 июля. Суд счел их спектакль "Финист — Ясный Сокол" пропагандой терроризма. Обеих отправили в колонию на шесть лет, как и просило обвинение. После отбытия срока им также запретили на три года администрировать интернет-страницы.