Бывший схиигумен Сергий попросил Путина о помиловании

Бывший уральский схиигумен Сергий (Романов), осужденный по нескольким статьям, попросил президента РФ Владимира Путина о помиловании, сославшись на свой возраст, состояние здоровье и благотворительность, а также пообещав вести «тихую жизнь пенсионера». Текст обращения Романова попал в распоряжение «URA.RU».

В 2020 году Романов называл ситуацию с коронавирусом псведопандемией и призывал людей нарушать режим самоизоляции. Позже его отстранили от проповедей, а затем запретили в служении. Романова штрафовали по административным статьям о возбуждении ненависти и вражды, а также о распространении недостоверной общественно значимой информации.

В июне 2020-го Романов взял под контроль Среднеуральский женский монастырь и выставил казаков для охраны. В декабре Романов был задержан.

В ноябре 2021 года Романова признали виновным в самоуправстве, нарушении права на свободу вероисповедания и склонении к самоубийствам. Он получил три с половиной года лишения свободы. В начале 2023-го суд приговорил Романова еще к пяти годам и шести месяцам колонии по делу о возбуждении ненависти из-за проповедей в интернете.

Экс-схиигумен Сергий попал в больницу при московском СИЗО

В своем прошении к Путину Романов заявил, что обращается к президенту «с благословения старца Святой Горы Афон Гавриила Карейского». Романов отметил, что итогом двух вынесенных ему приговоров стал семилетний срок в колонии общего режима.

В прошении подчеркивается, что в сентябре 2023 года в результате апелляции срок был снижен до шести лет и 11 месяцев. Романов заявил, что в качестве смягчающего обстоятельства суд учел его благотворительную деятельность. Он подчеркнул, что отбыл уже четыре года и десять месяцев своего наказания.

Романов попросил президента помиловать его, подчеркнув, что с 1998 года он «со всяким старанием и ревностью относился к монашескому деланию». Он заявил, что при его участии в Свердловской области было построено 20 храмов и пять монастырей. По словам Романова, Среднеуральский женский монастырь приобрел социальное значение за время его руководства. Он подчеркнул, что на территории монастыря был хоспис, в школе при монастыре «прививали любовь к Родине, русской истории и культуре», а ее ученики затем получали образование в российских вузах.

«Мы всегда помогали бездомным, больным и детям, оставшимся без попечения родителей. <…> Прошу прощения у Вас, Владимир Владимирович, и у всех, кого огорчил своими словами. Никакого злого умысла у меня не было. Цели внести раскол или смуту я не преследовал», - заявил Романов.



Он добавил, что его имя в своих интересах пытались использовать «деструктивные силы». По словам Романова, он «категорически публично высказал свою позицию», что он «не против власти и воинства». Романов сообщил, что просил отправить его на СВО в качестве медбрата или строителя, но ему было отказано из-за возраста. Он заявил, что после освобождения планирует «вести тихую жизнь пенсионера». В распоряжении «URA.RU» также есть благодарственные письма Романову от российских военных, справки о поощрениях и характеристики из московского СИЗО №4.