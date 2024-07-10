В Госдуме пообещали высокие штрафы для электросамокатчиков

Госдума намерена установить высокие штрафы для водителей электросамокатов, чтобы уменьшить количество ДТП с их участием. Об этом заявил в своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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По его словам, депутаты рассмотрят сегодня соответствующий законопроект в первом чтении. Планируется ввести наказание за превышение скорости, неправильное движение по проезжей части, пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам, за оставление места ДТП, управление в состоянии алкогольного опьянения или отказ от прохождения медосвидетельствования.

«В этом году количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) уже в два с половиной раза больше, чем в прошлом за аналогичный период. К сожалению, есть и смертельные исходы», - отметил Вячеслав Володин.



Спикер Госдумы напомнил, что с 1 марта 2023 года в России действуют правила дорожного движения для электросамокатов и других СИМ, однако ответственность за их нарушения не предусматривалась.

«Абсолютное большинство выступает за то, чтобы в этой сфере был наведен порядок. (…) Решение по повышению ответственности для водителей электросамокатов должно уменьшить количество ДТП на дорогах», - подчеркнул парламентарий.



В прошлом году количество ДТП с электросамокатами и средствами индивидуальной мобильности в России выросло в три раза и составило более 2,6 тыс. случаев. В результате ДТП погиб 31 человек, травмы получили 2,72 тыс. человек, в том числе 919 детей в возрасте до 16 лет. В МВД обратили внимание на то, что в основном участниками аварий становилась молодежь: 42% пострадавших - это люди в возрасте до 20 лет.

При этом зампредседателя Госдумы Владислав Даванков выступил с инициативой создать в России специальную «электросамокатную полицию» и организовать регулярные патрули в наиболее популярных общественных местах Москвы и других городов России.