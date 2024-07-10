У всех самокатов в России могут появиться идентификационные номера

Депутаты Госдумы совместно с профильными ведомствами разрабатывают законопроект по цифровому учету электросамокатов. Об этом «Известиям» рассказал первый зампредседателя комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. Он рассчитывает, что закон может быть внесен в нижнюю палату парламента в осеннюю сессию. По новым нормам, у всех реализуемых в РФ самокатов, в том числе в розницу, должны быть специальные идентификационные номера в формате DataMatrix-кодов (двухмерный матричный штрих-код, который может содержать большой объем информации). Покупатели средств индивидуальной мобильности должны будут регистрировать эти номера в специальной системе. Также, по мнению Федяева, подлежащие регистрации самокаты могут маркироваться уникальными кодами для контроля их перемещений. Такие метки в сочетании с камерами городского видеонаблюдения позволят отслеживать СИМ, превышающие скорость, и привлекать их владельцев к ответственности, считает депутат.