В РФ предложили выплачивать стипендию вступившим в брак студентам

В Госдуму 10 июля внесут законопроект о выплате социальных стипендий студентам, которые вступили в брак во время обучения и имеют несовершеннолетнего ребенка. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.

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Авторами инициативы стали депутаты от фракции ЛДПР. Соответствующие изменения предлагается внести в закон «Об образовании». Они затронут студентов магистратуры, бакалавриата или специалитета, которые вступили в брак во время прохождения обучения. В соответствии с проектом, выплата стипендии также полагается одиноким студентам с несовершеннолетними детьми, в том числе усыновителям и опекунам.

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Уточняется, что указанная выплата подлежит назначению вне зависимости от формы обучения студентов.

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