Названо общее число заболевших ботулизмом в России

Всего от ботулизма в России в 11 субъектах России пострадали 417 человек. Об этом в четверг, 11 июля, сообщил глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Два человека скончались.

— Это вспышка, которая заставила страдать 417 человек, из них две человека скончались, к сожалению, — сказала Попова на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.



По ее словам, фасоль, которая стала причиной заболевания, закупалась за рубежом, передает РИА Новости.

В конце июня студент в Костромской области умер от ботулизма, съев лобио. Предполагается, что отравился он в Нижнем Новгороде, где ел салат с фасолью. Второй скончавшийся пациент —24-летний парень из Дзержинске Нижегородской области.

Первые заболевшие были выявлены 15 июня, тогда в столичную больницу попало четыре человека с подозрением на опасное инфекционное заболевание. Причиной тому стала готовая еда, в составе которой были фасоль и тунец. Первый случай смерти от ботулизма в результате массового отравления зафиксировали 24 июня в Костромской области.

Чем опасен ботулизм и как им можно заразиться — в материале «Вечерней Москвы». По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, ботулизм — очень тяжелое заболевание, передающееся через еду. «ВМ» также выясняла, какие еще продукты могут накапливать токсичные вещества и какие заболевания они могут спровоцировать. Источником заражения ботулизмом чаще всего становятся консервы и грибы.