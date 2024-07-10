Депутат призвал запретить песни артистов-предателей

Запрещать песни артистов-иноагентов только в «Яндекс Музыке» - бессмысленно, нужен повсеместный бан, заявил Михаил Романов. Нужен полноценный запрет на распространение песен и музыки исполнителей, поддерживающих Вооруженные силы Украины (ВСУ) во всех приложениях, чтобы они не смогли зарабатывать в России. Об этом в беседе с НСН заявил депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Михаил Романов. В Госдуме предложили удалить из «Яндекс Музыки» песни исполнителей, поддерживающих ВСУ. Соответствующее предложение гендиректору ресурса направил депутат Александр Спиридонов. Среди исполнителей, дискредитирующих российских военных, парламентарий назвал Веру Брежневу, Светлану Лободу и других артистов. Романов отметил, что введение запрета только на одной площадке не поможет. «Если вести речь об артистах, которые поддерживают ВСУ и являются иноагентами, то здесь запрет должен быть всеобъемлющий, чтобы на территории России не распространялись их песни и музыка. Чтобы они не зарабатывали здесь деньги через посредников. Так что вопрос надо ставить шире. А вот решение конкретно в одном сервисе ничего не даст. Это бессмысленно. Нужен комплексный подход», - пояснил депутат. По его словам, жители Санкт-Петербурга точно разочаровались в таких музыкантах и больше не будут их слушать. «Жители Санкт-Петербурга разочаровались в этих артистах. Когда началась спецоперация на Украине, россияне увидели, что против нас воюют нацисты, убивают детей и мирных жителей. Конечно, люди не рассчитывали увидеть от некоторых артистов поддержку такого ужаса. У граждан родилось чувство ненависти, этих артистов начинают воспринимать как предателей. Тем более, что многие из них сделали себе имя в России, а сегодня до сих пор зарабатывают деньги через различные онлайн-сервисы», - рассказал Романов. Ранее стало известно, что основателю группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (признан в РФ иностранным агентом) грозит уголовное дело и два года заключения за нарушение правил деятельности иноагента, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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