Посадившие в клетку ребенка родители объяснили свой проступок

Родители в Оренбурге везли ребёнка в клетке в связи с тем, что малышка сама попросила об этом — она желала ехать вместе с кошкой. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Ранее в интернете распространилось видео, на кадрах которого женщина везет девочку в большой клетке на колесиках. Пользователи осудили такое обращение с ребенком. Вместе с тем, многие комментаторы предположили, что это было сделано в рамках какой-то игры.

В Оренбурге заметили пару, везущую ребенка в клетке

Родители объяснили, что всей семьей, с собакой и кошкой, отправились в гости к бабушке. По дороге маленькая дочка «устала идти пешком и решила ехать в тележке, в которой везли питомца». Мама выполнила ее просьбу и устроила катание.

В СУ СКР по Оренбургской области, которое провело проверку инцидента, заявили, что с родителями будет проведена профилактическая работа.