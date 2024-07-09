Ушла из жизни российская актриса Раиса Иванова

9 июля скончалась российская театральная актриса Раиса Иванова.

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Раиса Эдуардовна Иванова родилась 27 июля 1961 года. Работала в Мордовском и Амурском театрах кукол, далее, до своих последних дней, - актриса Псковского театра кукол.

Об уходе артистки сообщили в пресс-службе учреждения.

"Яркая, талантливая Раиса Иванова знакома многим из зрителей. На спектаклях с ее участием выросли не только наши дети, но и их мамы и папы", - сказано в некрологе.



На сцене Псковского областного театра кукол Иванова сыграла Красную Шапочку, Золушку, любопытного слоненка, Незнайку, Маленького Мука и дольше всех - почти двадцать лет - играла Снегурочку.

Отмечено, что актриса, обладая уникальным голосом, даже в свои шестьдесят легко могла играть и детей, и зверят, и принцесс.

Причина смерти артистки не называется.