Немец переехал в Россию после увольнения из-за отказа осудить СВО

Житель Берлина Руслан Рюмшюссель переехал в Россию после увольнения, причиной которого стал отказ осудить спецоперацию на Украине. Об этом сообщает RT.

Мужчина рассказал телеканалу, что работал в немецкой столице в охране. Владельцы фирмы узнали о его пророссийских взглядах, после чего потребовали от сотрудника, чтобы он осудил спецоперацию и отказался от своих убеждений, однако тот не согласился.

«Я ответил, что я военный, а бывших военных не бывает, я не буду этого делать, это предательство», — заявил Рюмшюссель.



По его словам, после этого он потерял работу. Кроме того, знакомый мужчины, работающий в полиции, предупредил его, что за ним «могут прийти». Рюмшюссель продал дом и вещи и переехал в Россию вместе с матерью. Сейчас они живут в Великом Новгороде.