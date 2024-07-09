Збруев оправдался за свои слова о нелюбви к России

Народный артист РСФСР Александр Збруев выразил свою любовь к Москве и опроверг предыдущие высказывания о недостатке патриотизма. По его словам, фразы из того заявления были вырваны из контекста.

«Это смешно, во-первых, я сказал это не 20 лет назад, а даже больше. И дело в том, что я абсолютно городской житель, очень люблю Москву. Я — Арбат, арбатский житель. Родился в доме Грауэрмана, там ходила моя мать, мой отец, мои голуби, мои пацаны, друзья. Как еще я могу относиться? Конечно, я люблю Москву», — заявил Збруев.



Его слова передает NEWS.ru.

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Артист также отметил, что его слова о «непонимании патриотизма» были вырваны из контекста. Он выразил сожаление по поводу того, что быстротечность времени не позволяет замечать все изменения в жизни, и признался, что ему нечего стыдиться в своей биографии. Артист продолжает трудиться в театре, который также занимает в его сердце особое место.

Александр Збруев в апреле 2003 года выразил свои мысли о патриотизме и отношении к Родине. Он признался, что не понимает, что значит «быть патриотом», и считает понятие «патриотизма» ложным. Артист упомянул, что иногда люди используют это слово для сокрытия иных мотивов. Он также поделился личными чувствами к России, отметив, что из-за частых предательств страны он потерял к ней любовь.