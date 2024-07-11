Звезда «Соляриса» раскритиковала Богомолова

Актриса Наталья Бондарчук раскритиковала в беседе с teleprogramma.pro решение нового руководителя Театра Романа Виктюка Константина Богомолова переименовать учреждение.

Богомолов дал ему новое название: «Театр – Сцена «Мельников». Бондарчук уверена, что менять название – неправильно. Она выступила против руководства режиссера в театре.

«Я против Богомолова вообще как такового по многим причинам. Поэтому я, конечно, в ужасе от того, что Министерство культуры в наше время отдает ему театр. Про остальное не могу сказать, потому что этого не знаю», — заявила артистка.



7 июня в трех столичных театрах были назначены новые руководители. Владимир Машков возглавил «Современник», художественным руководителем Московского академического театра сатиры стал Евгений Герасимов, а Театр Романа Виктюка перешел под руководство Константина Богомолова.

Театр Виктюка был переименован в честь заслуженного архитектора РСФСР Константина Мельникова, который работал в стиле авангарда. Мельников, живший с 1890 по 1974 год, был автором и архитектором Дома культуры имени Русакова, в котором разместился Театр Романа Виктюка с 1996 года. Театр был основан как авторский частный проект в 1991 году.

Известно, что после прихода Богомолова в театре планируют прекратить показы таких спектаклей Виктюка, как «Служанки», «Маскарад Маркиза де Сада», «Иллюзии любви», «Кот в сапогах», «Последняя любовь Дон Жуана» и «Несравненная!».