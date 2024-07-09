Богомолов оценил реакцию на его решение переименовать Театр Виктюка

Режиссер Константин Богомолов не стал комментировать реакцию на его решение сменить название у Театра Виктюка. Художественный руководитель учреждения заявил, что «не считает нужным» это делать.

Его слова приводит Telegram-канал «Подъем».

У Богомолова интересовались, следит ли он за реакцией на переименование и как в театре встретили это решение.

«Я всегда рад дать комментарии, но многократно разъяснять позицию не считаю нужным», - сообщил худрук и предложил вернуться к разговору позже – когда будет объявлено о новом репертуаре и представлен другой образ театра.



Богомолов объявил о переименовании театра 8 июля. Сообщалось, что учреждению дадут имя создателя. Также из репертуара навсегда уберут некоторые спектакли, другие вернутся, но в обновленном виде. Богомолов в сообщении говорил, что театр будет «открыт современности», так как, по его мнению, при потере связи с современностью театр умирает.

Также Богомолов называл «принципиальным» решение переименовать Театр Виктюка. Он пообещал прокомментировать все решения в сентябре на большой пресс-конференции.