Житинкин осудил Богомолова за выброшенное имя Виктюка

Переименование Театра Виктюка в Театр — Сцена «Мельников» — это какая-то грустная история, заявил в беседе с NEWS.ru режиссер Малого театра заслуженный артист России Андрей Житинкин. Также грустно, что один человек может «взять и перечеркнуть творческую жизнь другого человека, коллеги и новатора», отмечает он.

Сейчас все уже шутят над новым название — театр «Мельников». Без падежа и если писать с маленькой буквы, то получается театр мельников. Это вообще какая-то грустная ирония. Виктюк создавал империю, потрясающий арт-проект. Все понимали, что его спектакли ни на что не похожи. А теперь это какой-то мукомольный завод, — говорит режиссер.



Он напоминает, что Роман Виктюк остался в истории театра ХХ — начала XXI веков. Он выстроил, выстрадал дело всей своей жизни, воспитал актеров. Теперь, считает он, эта традиция нарушается.

Буквально одним росчерком пера. Пусть бы сам Богомолов попробовал остаться в истории искусства так, как остался Виктюк, — добавил он.



Ранее сообщалось, что московский Театр Романа Виктюка сменил название на Театр — Сцена «Мельников». Теперь заведение будет носить имя архитектора-авангардиста Константина Мельникова, который построил здание. По словам дирекции театра, вместе с названием сменится и репертуар, а на фасаде может появиться памятная доска в честь Виктюка. Ранее худрук театра Константин Богомолов заявил, что переименовывать театр не планируется.