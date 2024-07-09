На Ставрополье создали оперативный штаб из-за аномальной жары

Власти Ставрополья организовали краевой оперативный штаб по противодействию последствиям аномальной жары. В штаб вошли руководители краевых министерств, аварийной службы, главы территорий, сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.

© Zuma/ТАСС

"Во многих территориях края аномальная жара, засуха и суховеи приводят к опасным ситуациям. Есть угрозы для урожая, для сельхозпредприятий, для работы инфраструктуры, энерго- и водоснабжения. Есть риск ландшафтных пожаров. Нельзя допустить, чтобы пострадали люди. Поэтому мы создали краевой оперативный штаб по противодействию последствиям аномальной жары. <…> Оперштаб будет работать столько, сколько это будет необходимо для борьбы с последствиями аномальной жары", - написал он.



Власти региона решают проблемы территорий, где возникла наиболее сложная ситуация с дефицитом воды. В Минеральных Водах запланировано бурение дополнительных скважин, для двух сел Предгорного округа запланировано строительство водовода.

"Село Верхнерусское: до конца года построим новую систему. Сейчас главе округа необходимо наладить регулярный подвоз воды. Ессентуки: перебои водоснабжения связаны с авариями на энергообъектах. Включаем город в план модернизации по энергетике. Светлоград: поручил Минфину выделить средства на восстановление медленного фильтра очистных сооружений, МинЖКХ - со следующего года приступить к проектированию реконструкции Светлоградского группового водопровода", - добавил Владимиров.

Работы по ремонту и реконструкции системы водоснабжения запланированы в Грачевском, Апанасенковском, Туркменском, Ипатовском округах. В Кировском округе запланировано строительство скважин. Регион закупит дополнительно не менее 14 автоцистерн для подвоза воды в территории. Минприроды края поручено проанализировать запасы подземных вод для наращивания объема водоснабжения за счет артезианских скважин.

По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, в некоторых округах края отмечается почвенная засуха, суховеи и атмосферная засуха. До конца суток 9 июля и далее в течение суток 10 июля в большинстве округов края ожидается чрезвычайная пожароопасность. В некоторых территориях температура воздуха превышает 40 градусов тепла.