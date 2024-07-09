Лидер общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru призвал признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом и передать ее российское имущество на нужды СВО. Он предположил, что исполнительница вместе с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), занимаются «интригами и инсинуациями».

Мы неоднократно выступали за признание Аллы Пугачевой иноагентом и конфискацию ее имущества в России и передачу его на нужды СВО. Они с мужем иноагентом Максимом Галкиным два сапога пара и должны ответить перед российским правосудием. Вместо поддержки российских солдат, эти деятели занимаются интригами и инсинуациями. Вероятно, отрабатывают заказ, играют определенную роль против России, — считает Резяпов.



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Бог терпелив, но предел есть у всего, заявила певица Алла Пугачева в Instagram (деятельность в РФ запрещена) после падения ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в трагедии российские войска. Минобороны РФ отвергло слова украинской стороны и сообщило, что армия бьет по объектам военной промышленности.

Бог терпелив, но всему есть предел, — написала Пугачева под фото с раненым ребенком.



Муж артистки Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) тоже отреагировал на случившееся. Он назвал происходящее бесконечным адом и выразил соболезнования семьям погибших.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг обвинения в том, что Россия нанесла удар по больнице в Киеве. Он заявил, что Россия не атакует гражданские объекты, а бьет по критической инфраструктуре и военным целям, связанным с потенциалом ВСУ. На «Охматдет», по его словам, упала «антиракета».

В Минобороны РФ тоже подчеркнули, что кадры говорят о разрушениях, вызванных падением украинской ракеты ПВО. Глава МИД РФ Мария Захарова заявила, что модель ракеты — норвежская NASAMS. Владимир Зеленский выразил намерение созвать чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин ответил на слова народной артистки СССР, певицы Алла Пугачевой о попадании ракеты в крупнейшую на Украине детскую больницу «Охматдет» в Киеве. В разговоре с «Лентой.ру» политик подчеркнул, что российские военные наносят удары только по местам скопления вооруженных сил противника.

«Мне почему-то кажется, что Аллу Борисовну на подобного рода заявления подтолкнули недобросовестные люди или недобросовестные средства массовой информации, которые только этим и пестрят. Такие заявления делать надо ответственно. Просто идти вслед за усилиями западных пропагандистов — очень опасная нелепая штука для публичных фигур», — заявил Карасин.



Сенатор отметил, что у Вооруженных сил (ВС) России есть указание избегать ударов по мирным целям.

«Наши военные бьют только по центрам, где скопились либо вооруженные силы, либо доставленное с Запада стратегическое оружие, либо какие-то другие сугубо военно-технические объекты. Это правило. Я убежден, что это правильно соблюдается всегда», — добавил он.



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Народную артистку СССР Аллу Пугачеву необходимо привлекать к ответственности за некоторые публикации в социальных сетях, считает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Так, по его мнению, в отношении певицы необходимо составить протокол из-за публикации поста с украинским ребенком после падения ракеты на детскую больницу в Киеве.

В отношении Пугачевой, по большому счету, не мешало бы составить сейчас протокол. Все основания для этого есть. Но почему-то санкции в их отношении не применяются. Сегодня надо в Госдуме поднимать этот вопрос, почему таких, как Пугачева и [Максим] Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) мы не можем привлекать к ответственности, а других можем. Никто не может такие посты выкладывать, а она почему-то может. Это что такое? Закон один для всех, — высказался Бородин.



Он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Пугачевой говорит о ее курсе, политике и отношении к специальной военной операции. Как отметил глава ФПБК, пока в России таких лиц не привлекают к ответственности, поскольку они имеют в стране статус заслуженных или народных артистов.

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Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать Аллу Пугачеву иноагентом и лишить имущества на территории России за дискредитацию Вооруженных сил РФ, передает РИА Новости.

Парламентарий обратил внимание, что народная артистка опубликовала в соцсетях пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.

"В связи с этим, конечно, Пугачеву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в России, как это положено, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации и работу над западной пропагандой", – сказал Журавлев.



Информация о попадании под ракетный удар детской больницы в Киеве начала распространяться в СМИ 8 июля. Представители киевской администрации сообщили, что в результате обстрела пострадало токсикологическое отделение медицинского учреждения.

В Минобороны РФ опровергли заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе военнослужащих России по украинским гражданским объектам.

По данным оборонного ведомства, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по украинским объектам военной промышленности и авиационным базам ВСУ. Кроме того, добавили в министерстве, в здание попала украинская ракета ПВО, запущенная из зенитного ракетного комплекса в черте города.

В свою очередь, диппредставитель РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в Штатах умалчивают о попадании ракеты противовоздушной обороны Украины в киевскую больницу, чтобы в дальнейшем воспользоваться этой ситуацией для новых поставок оружия.

Посол подчеркнул, что американские обозреватели, которые не разобрались в подробностях инцидента, "цинично используют произошедшую трагедию против России".

Комментарии о событиях на Украине — это единственная возможность певицы Аллы Пугачевой привлечь к себе внимание, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, бессмысленно обсуждать действия и заявления «престарелой дивы» всерьез.

Мне представляется скучным и бессмысленным продолжать всерьез обсуждать престарелую диву, у которой в таких заявлениях осталась единственная возможность привлечь к себе внимание, — заявил Шолохов.



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Депутат Государственной думы Елена Драпеко в разговоре с NEWS.ru заявила, что ей неинтересна уехавшая из России певица Алла Пугачева. Так она прокомментировала новость о том, что артистка опубликовала в социальных сетях фотографию украинского ребенка после падения ракеты на детскую больницу в Киеве. Парламентарий добавила, что ей наплевать на любые заявления Примадонны.

Не хочу по поводу Пугачевой выступать. Мне наплевать, что она там сказала или написала. Что бы она ни говорила, она для меня никто. Пока она по ту сторону границы, она мне неинтересна, — рассказала Драпеко.



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Продюсер Вадим Цыганов призвал Аллу Пугачеву опубликовать фото детей из сектора Газа. Об этом сообщает NEWS.ru.

Продюсер Цыганов назвал Пугачеву «израильским рупором» после ее публикации раненного ребенка. Он посоветовал певице выкладывать «реальные вещи», которые не нуждаются в доказательствах.

«Пусть она сектор Газа разбомбленный, 10 детей выкладывает, это я ей советую. Если она реалист такой, пусть выкладывает реальные вещи. А здесь еще надо доказать все. Надо определиться, кто ты — Киркорова, Брошкина, Палкина», — высказался продюсер.



Также он призвал Пугачеву заниматься своими делами.