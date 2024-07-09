В СПЧ призвали усилить подразделения МВД для борьбы с нелегальными мигрантами

На границе необходим жёсткий контроль. На решение проблемы следует выделять больше средств. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.

«Эффект можно будет увидеть нескоро. То есть то, что ожидают граждане, а именно, что праздношатающихся, агрессивных лиц стало чуть меньше, будет не сразу. Потому что люди в этничных кланах — это граждане РФ. Нам ещё нужно решить вопрос о лишении гражданства лиц, которые получили его незаконно. Поэтому сейчас это одна из актуальных задач, которая решается.



Пока они будут думать, что если купили гражданство, то стали полноценными гражданами, и его никто не сможет отнять, то это будет продолжаться. Если мы сегодня запустим механизм, о котором я говорил, и будем контролировать жёстко, то тогда получим эффект. Но мы должны усилить правоохранительную составляющую, усилить подразделения МВД. Мы должны менять технологию, но технология стоит денег. А мы на миграционную проблему не можем деньги потратить, тратим на что угодно, но не можем до сих пор найти деньги на дактилоскопию на границе».

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале, что Госдума поддержит предложение расширить перечень правонарушений для выдворения мигрантов. Он напомнил, что проект закона подготовило МВД. По словам спикера, речь идёт о нарушениях общественного порядка, миграционного учёта, угрозах безопасности, экстремистской деятельности, неповиновении сотрудникам полиции, предоставлении ложных сведений при регистрации, мелком хулиганстве и пропаганде экстремизма. При этом, как отметил спикер, по ряду статей таких правонарушителей должны выдворять без решения суда.