В Госдуме оценили идею о штрафах для родителей за курение их детей

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с Рамблером прокомментировала идею ввести в России штрафы для родителей за курение их детей.

Ранее глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев выступил с инициативой о введении штрафов для родителей за курение несовершеннолетних. Он пояснял, что новую меру ответственности надо ввести «в связи с тотальным курением вейпов в школах и массовыми жалобами учителей и здоровых детей». Правительство РФ не поддержало соответствующий законопроект, отметив вместе с тем, что сама концепция «заслуживает внимания».

Думаю, что подобная мера противоречит духу закона. Сегодня родители, опекуны и попечители действительно несут ответственность, в том числе, за нарушение законодательства со стороны своих детей. Но такие нарушения подразумевают гражданскую, административную ответственность, иски об имущественном ущербе, что, как правило, поддерживается судами в части доказанного ущерба. Естественно, оплату такого ущерба осуществляют родители. Однако в данном конкретном случае ребенок наносит ущерб собственному здоровью, и здесь он подотчетен родителям, но никак не государству. Вместе с тем мы понимаем, что любые штрафы идут в казну, в бюджет государства, что [в случае реализации инициативы] они не пойдут в бюджет семьи, которая должна научить своего ребенка не поддерживать вредные для здоровья привычки, которая должна научить его не заниматься незаконными деяниями. Полагаю, выплаченный в казну штраф никак не повлияет на решение поддержать здоровье ребенка, сформировать у него здоровые привычки. Поэтому, на мой взгляд, такие штрафы вводить нельзя. Светлана Бессараб Депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов

Профилактика курения среди детей и подростков должна проводиться в традиционных форматах, считает парламентарий.

«Здесь речь идет о встречах с родительскими комитетами, об обсуждениях данного вопроса в школах, о разъяснениях в социальных сетях, на телевидении и так далее», - отметила Бессараб.



Зачастую родители просто не знают о наличии вредных привычек у своих детей, подчеркнула она.

«Поэтому родители должны обращать внимание на поведение детей, разговаривать с ними о здоровье… Штрафовать их не стоит, такие штрафы только сократят бюджет семьи, разозлят родителей и при этом не приведут ни к каким результатам», - заключила она.



Ученые Лондонского университета ранее обнаружили, что курение является ключевым фактором образа жизни, связанным с ухудшением когнитивных способностей у пожилых людей.