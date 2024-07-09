ЕГЭ в России появился в ответ на вал коррупции, который захлестнул высшие учебные заведения в 90-е, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. NSN.FM

«Единый государственный экзамен в нашей стране появился по той причине, что в 90-е высшие учебные заведения захлестнул неимоверный вал коррупции», — отметил он. По словам Музаева, очень часто в те времена в высшее учебное заведение можно было попасть только по блату. RT на русском

Ранее руководитель Рособрнадзора представил презентацию на пресс-конференции, в которой говорится, что в 2024 году в России ЕГЭ на 400 баллов сдал один школьник. Российская газета