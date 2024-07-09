Вован и Лексус назвали цель своих звонков политикам и иноагентам

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) рассказали, зачем совершают звонки политикам и иноагентам. Как сообщает «Москва 24», они считают пранк-журналистику уникальным российским явлением, которое позволяет открывать глаза людям.

По словам Вована, это «симбиоз юмора и журналистики», который начинался как хулиганское развлечение, однако превратился в нечто «общественно полезное и социально значимое». Лексус добавил, что нигде больше в мире не делают подобного. Он считает, что их розыгрыши помогают общественности увидеть натуру известных персон.

«Если брать политиков, то (мы показываем — прим. ред.), как действительно проводятся закулисные переговоры, что одна картинка – открытая – отличается от той, что на самом деле», — сказал Кузнецов.



Ранее Вован и Лексус рассказали, что некоторые главы государств сами оставляют им свои телефонные номера, а после разговора иногда обмениваются сообщениями. Они отмечали, что в основе пранкерской работы лежат эрудиция, журналистика и актерское мастерство.