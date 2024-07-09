Умерла актриса из легендарного сериала «Берега»

Ушла из жизни советская грузинская актриса театра, кино и ТВ Кетеван Кикнадзе. Народная артистка ГССР ушла в возрасте 85 лет. Об этом сообщила ее семья. Причина смерти не уточнена, передаёт "Спутник. Грузия".

© Российская Газета

Кетеван Гавриловна Кикнадзе родилась 10 мая 1939 года. Служила в Театре имени Котэ Марджанишвили, на сцене которого сыграла более ста ролей.

Снималась в середины 1960-х: "Встреча с прошлым", "Тариэл Голуа", легендарный сериал "Берега" ("Дата Туташхия"), "Земля отцов наших", "Белые флаги", российско-грузинская драма 1992 года "Только смерть приходит обязательно", другие.

Звание народной артистки Грузинской ССР получила в 1987-м.