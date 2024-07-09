В Оренбурге прохожие заметили женщину, которая везла ребенка в клетке. Очевидцы сняли на видео странную сцену. Позже запись опубликовало издание UTV в Telegram-канале.

На кадрах женщина в сиреневой футболке и черных брюках везет девочку, предположительно двух-трех лет, в клетке на колесах. В руках ребенок держит пластикового пупса. За ними следует мужчина с розовым чемоданом.

В комментариях к записи подписчики канала предположили, что девочка сама захотела отправиться на прогулку на такой необычной "коляске" - такой вывод пользовательница сети сделала исходя из реакции ребенка - на видео она спокойно сидит в клетке, не плачет. Другая подписчица отметила, что в супермаркете дети часто просятся поездить в тележках - но там на это внимание никто не обращает.

Комментариев по поводу ситуации от представителей официальных ведомств не поступало.