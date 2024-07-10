В Госдуме призвали увеличить число пунктов для сдачи ЕГЭ

Государство должно задуматься об увеличении количества пунктов сдачи ЕГЭ, заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с «Дума ТВ» 9 июля.

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Сейчас некоторым школьникам приходится добираться несколько часов до места сдачи экзамена, они испытывают стресс, заявила депутат.

В Рособрнадзоре назвали условие отмены ЕГЭ

«Мы понимаем, что это дополнительные расходы из бюджета. И это, конечно же, дорогостоящее оборудование, которое должно быть передано в школу для того, чтобы обеспечить полноценный пункт сдачи ЕГЭ. Но об этом надо говорить. И поступательно к этому надо идти, чтобы школьники могли в более комфортных условиях сдавать Единый госэкзамен», — сказала Стенякина.



Также она обратила внимание на то, что в южных регионах выпускникам приходится сдавать ЕГЭ в 30-градусную жару с закрытыми окнами, поскольку открывать их запрещено. Этот запрет ввели, чтобы избежать сквозняков, из-за которых могут перепутаться листы заданий.

«И, конечно, ребятам находиться в закрытом помещении не всегда хорошо, кто-то может потерять сознание, это душно, это отвлекает и мешает сосредоточиться на заданиях, поэтому, наверное, нам нужно дооборудовать те пункты сдачи Единого государственного экзамена, которые уже существуют, и плавно переходить к тому, чтобы их стало больше», — отметила парламентарий.



Как писала «Парламентская газета», ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что школьники никогда не согласятся на отмену ЕГЭ, потому что не захотят сдавать сразу несколько экзаменов — выпускных в школе и вступительных в вузах.