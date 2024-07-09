Военный суд разъяснил, когда Беркович и Петрийчук получат право на УДО

Осужденные на шесть лет колонии за оправдание терроризма режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук получат право на УДО не ранее, чем по отбытии ими не менее трех четвертей срока наказания, сообщили ТАСС во 2-м Западном окружном военном суде.

"Пока приговор не вступит в законную силу, говорить об УДО все же рано, - пояснила собеседница агентства. - Вместе с тем у осужденных Беркович и Петрийчук существует право на помилование президента РФ. Они же тоже не исключение в этом смысле".



В суде также отметили, что право на УДО у осужденных по ст. 205.2 УК РФ возникает по отбытии не менее трех четвертей срока наказания.

"Условно-досрочное освобождение (согласно ст. 79 УК РФ - прим. ТАСС) в их случае может быть применено только после фактического отбытия не менее трех четвертей срока наказания, назначенного им за тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные в том числе ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета)", - отметили в суде.



Накануне 2-й Западный окружной военный суд признал виновными Беркович и Петрийчук по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета) и назначил им наказание в виде лишения свободы по 6 лет каждой с отбыванием в колонии общего режима. Согласно приговору, им будет зачтено время, которое они провели в СИЗО со дня задержания 1 мая 2023 года до вступления приговора в законную силу из расчета день за день. Таким образом, по предварительным подсчетам, они могут рассчитывать на УДО к середине 2027 года.

В отношении Беркович и Петрийчук было возбуждено дело по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Причиной для возбуждения дела стал поставленный Беркович спектакль "Финист - Ясный сокол" о женщинах, которые знакомились в соцсетях с представителями радикального ислама. Сценарий к спектаклю написала Петрийчук.